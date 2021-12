“Arrestato”. Finisce nei guai l’uomo che ha fatto sognare gli italiani. Una brutta storia, coinvolta la famiglia (Di martedì 21 dicembre 2021) brutta avventura in Francia per l’ex pilota di Formula 1. A dare la notizia è stato il procuratore di Nîmes, Antoine Wolff. “È stato Arrestato lunedì intorno alle 16.00 per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo”. La polizia era stata chiamata nella serata di domenica, intorno alle 22, da alcuni residenti nel quartiere, preoccupati dopo aver sentito un forte scoppio. Scoppio che sarebbe alla base dell’arresto. A quanto si apprende infatti l’ex pilota ha tirato un grosso petardo contro la finestra dell’ufficio del cognato, provocando seri danni. I fatti sono avvenuti a Villeneuve-lès-Avignon, la città del Gard dove l’ex pilota del Cavallino Jean Alesi, 57enne, risiede.Uno dei vicini ha annotato il numero di targa di un’auto passata a fari spenti poco prima dell’esplosione. Le indagini hanno appurato che la stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)avventura in Francia per l’ex pilota di Formula 1. A dare la notizia è stato il procuratore di Nîmes, Antoine Wolff. “È statolunedì intorno alle 16.00 per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo”. La polizia era stata chiamata nella serata di domenica, intorno alle 22, da alcuni residenti nel quartiere, preoccupati dopo aver sentito un forte scoppio. Scoppio che sarebbe alla base dell’arresto. A quanto si apprende infatti l’ex pilota ha tirato un grosso petardo contro la finestra dell’ufficio del cognato, provocando seri danni. I fatti sono avvenuti a Villeneuve-lès-Avignon, la città del Gard dove l’ex pilota del Cavallino Jean Alesi, 57enne, risiede.Uno dei vicini ha annotato il numero di targa di un’auto passata a fari spenti poco prima dell’esplosione. Le indagini hanno appurato che la stessa ...

Advertising

ivl24_it : Lite condominiale finisce a martellate: 20enne arrestato a Barile per tentato omicidio - LaNotiziaQuoti : Un ventenne è stato arrestato in flagranza di spaccio e poi condannato a sei mesi di reclusione dopo che è stato fe… - DottVicidomini : @dariodangelo91 @grotondi De luCa va arrestato subito e tutto finisce nei due sindaci cartonato a de luca - infoitinterno : Lite tra fratelli: uno finisce in ospedale in gravi condizioni, l'altro arrestato dai Carabinieri - NapoliToday : #Cronaca Lite tra fratelli: uno finisce in ospedale in gravi condizioni, l'altro arrestato dai Carabinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Finisce Rapina a mano armata in farmacia: finisce in carcere per 40 euro di bottino I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per rapina un 22enne del posto e già noto alle forze dell'ordine. Con una pistola avrebbe minacciato i dipendenti di una farmacia in via Vittorio Emanuele, portando via circa 40 euro. I ...

La Bakery Piacenza è regale, JB Monferrato KO dopo l'overtime 87 - 84 Finisce il quarto: Bakery 58, JB 67. Quarto Quarto 77 - 77 Sacchettini in lunetta, 0 su 2. Sbaglia ... arrestato a Fidenza 30enne piacentino Fuga di monossido di carbonio in un appartamento di via ...

Mesina arrestato: sollievo a Orgosolo, finisce lo stato di assedio La Nuova Sardegna F1, Jean Alesi arrestato: esplosivi contro la casa del cognato L'episodio si è verificato domenica in tarda serata, poi l'arresto di Alesi lunedì, dalle ricostruzioni sulla targa del veicolo con tre persone a bordo ...

Ruba capi d'abbigliamento, fermato dal vigilante l'aggredisce e finisce in manette (AGR) I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo ieri sera si è introdotto all’interno di un esercizio c ...

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hannoper rapina un 22enne del posto e già noto alle forze dell'ordine. Con una pistola avrebbe minacciato i dipendenti di una farmacia in via Vittorio Emanuele, portando via circa 40 euro. I ...il quarto: Bakery 58, JB 67. Quarto Quarto 77 - 77 Sacchettini in lunetta, 0 su 2. Sbaglia ...a Fidenza 30enne piacentino Fuga di monossido di carbonio in un appartamento di via ...L'episodio si è verificato domenica in tarda serata, poi l'arresto di Alesi lunedì, dalle ricostruzioni sulla targa del veicolo con tre persone a bordo ...(AGR) I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un cittadino straniero di 36 anni, con l’accusa di rapina impropria. L’uomo ieri sera si è introdotto all’interno di un esercizio c ...