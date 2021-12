Arisa e Vito Coppola: il messaggio su Instagram della cantante guarda al futuro di entrambi (Di martedì 21 dicembre 2021) Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Arisa ha parlato della vittoria a Ballando con le stelle del rapporto con Vito Coppola. Le voci su di loro sono aumentate dopo l’intervista rilasciata al Corriere nella quale ha parlato di come al momento non ci sia nulla di definitivo: C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo“. La cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita in questo percorso permettendole di raggiungere questo importante risultato. Il post di ringraziamento di Arisa a Ballando con le Stelle Postando la foto di lei e Vito ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Con un lungo post pubblicato sul suo profiloha parlatovittoria a Ballando con le stelle del rapporto con. Le voci su di loro sono aumentate dopo l’intervista rilasciata al Corriere nella quale ha parlato di come al momento non ci sia nulla di definitivo: C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo“. Laha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita in questo percorso permettendole di raggiungere questo importante risultato. Il post di ringraziamento dia Ballando con le Stelle Postando la foto di lei e...

