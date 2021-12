Arisa contro Serena Bortone dopo Ballando Con Le Stelle: lo sfogo per la domanda sul porno (Di martedì 21 dicembre 2021) A mettere Arisa contro Serena Bortone dopo la vittoria a Ballando Con Le Stelle è la fatidica domanda posta dalla conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno nei confronti della cantante. “Mi ha ferita”, riferisce Rosalba Pippa in una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera. Arisa e il porno Si è tanto discusso sulla possibilità di Arisa di tentare un approccio nel mondo del soft porn, specialmente dopo gli scatti hot pubblicati sui social e quella risposta alla domanda dei giudici di Ballando Con Le Stelle a seguito di una performance che trasudava sensualità e ammiccamenti. Arisa, in poche parole, ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) A metterela vittoria aCon Leè la fatidicaposta dalla conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno nei confronti della cantante. “Mi ha ferita”, riferisce Rosalba Pippa in una lunga intervista rilasciata al Corriere Della Sera.e ilSi è tanto discusso sulla possibilità didi tentare un approccio nel mondo del soft porn, specialmentegli scatti hot pubblicati sui social e quella risposta alladei giudici diCon Lea seguito di una performance che trasudava sensualità e ammiccamenti., in poche parole, ha ...

