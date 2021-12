Arisa asfalta Serena Bortone | Mi ha fatto del male

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 dicembre 2021)ha appena vinto la 16° edizione di "Ballando con le Stelle" con il suo ballerino Vito Coppola. Ma tra gioia, stupore e pettegolezzi, la cantante non ha risparmiato qualche frecciatina velenosa a, la conduttrice di "Oggi è un altro giorno...".ha spiegato che si è sentita ferita quando lei le ha chiesto il mese scorso se il suo nuovo approccio alla femminilità potesse portarla anche a fare un film erotico. La 39enne, vincitore dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle", conclusasi sabato scorso, 18 dicembre, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Parlando del suo nuovo aspetto più femminile e prorompente, ha detto: " E' tutto merito dell'attività fisica. In generale, sono come un aniche si adatta all'ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è ...