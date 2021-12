Anziana lascia in eredità oltre 2 milioni al Comune di Torino. Era sola (Di martedì 21 dicembre 2021) Ammonta a oltre due milioni di euro la cifra che un’Anziana signora ha lasciato in eredità al Comune di Torino . Oggi il Consiglio comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, ha deliberato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) Ammonta aduedi euro la cifra che un’signora hato inaldi. Oggi il Consiglio comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, ha deliberato...

