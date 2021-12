Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nell’appuntamento di oggi (Di martedì 21 dicembre 2021) Uomini e Donne: Anticipazioni delle puntata in onda oggi pomeriggio, martedì 21 dicembre. Nel corso dell’appuntamento sarà possibile assistere alla scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti e all’incontro tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere. Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi, martedì 21 dicembre. (screenshot video)La tronista Roberta Ilaria Giusti rivelerà la sua scelta i suoi corteggiatori, mentre Gemma Galgani, che in queste settimane ha frequentato Leonardo Bozzetti, racconterà del loro rapporto e conoscerà un nuovo cavaliere. Uomini e Donne: cosa aspettarsi nella puntata di ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021)delle puntata in ondapomeriggio, martedì 21 dicembre. Nel corso dell’appuntamento sarà possibile assistere alla scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti e all’incontro tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere. Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con. Ecco ledella puntata di, martedì 21 dicembre. (screenshot video)La tronista Roberta Ilaria Giusti rivelerà la sua scelta i suoi corteggiatori, mentre Gemma Galgani, che in queste settimane ha frequentato Leonardo Bozzetti, racconterà del loro rapporto e conoscerà un nuovo cavaliere.aspettarsi nella puntata di ...

