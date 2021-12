Anticiclone ancora sulla Penisola ma insidiato da infiltrazioni fredde balcaniche e qualche pioggia (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma - Un campo di alta pressione si estende dal Mediterraneo verso l'Europa nordoccidentale fino al Regno Unito, abbracciando anche l'Italia. Le regioni adriatiche tuttavia si trovano al limite dell'estensione anticiclonica ed esposte ad infiltrazioni di aria fredda balcanica che avanzano verso ovest fino a risalire tutta la Val Padana. Il versante tirrenico, invece, rimane esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anche qualche debole pioggia. Ma vediamo nel dettaglio come saranno i prossimi giorni: METEO PROSSIME ORE. Aria fredda balcanica cerca di affluire dall'Adriatico verso lo Stivale, mentre da ovest si fanno strada infiltrazioni umide che raggiungono le regioni tirreniche, pur in presenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma - Un campo di alta pressione si estende dal Mediterraneo verso l'Europa nordoccidentale fino al Regno Unito, abbracciando anche l'Italia. Le regioni adriatiche tuttavia si trovano al limite dell'estensione anticiclonica ed esposte addi aria fredda balcanica che avanzano verso ovest fino a risalire tutta la Val Padana. Il versante tirrenico, invece, rimane esposto addi aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anchedebole. Ma vediamo nel dettaglio come saranno i prossimi giorni: METEO PROSSIME ORE. Aria fredda balcanica cerca di affluire dall'Adriatico verso lo Stivale, mentre da ovest si fanno stradaumide che raggiungono le regioni tirreniche, pur in presenza ...

