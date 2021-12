Andreazzoli | «Manteniamo i piedi per terra Milan? Ha fatto numeri straordinari»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Aurelio, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il: le sue parole Aurelio, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue parole. EMPOLI – «Definirla leggerezza mi sembra eccessivo. Si tratta di uno stato d’animo piacevole, abbiamo in mente dove dovremo essere a maggio. Come dicevo nelle settimane scorse è però giusto che i ragazzi si godano il privilegio di andare in campo un po’ più spensierati. Non troppo, naturalmente, perché se giochi con squadre così attrezzate senza avere il giusto rispetto, rimani penalizzato».– «Quali difficoltà mi aspetto? Se te lo dicessi è come se lo dicessi a Pioli. Però le difficoltà che mi aspetto sono molte, ilè ...

Ultime Notizie dalla rete : Andreazzoli Manteniamo

Eppure no, non ci facciamo trascinare dal momento euna parvenza di lucidità. Ad una ...portato il pacchetto difensivo a concedere così tanto in così poco tempo ai giocatori di. ...Eppure no, non ci facciamo trascinare dal momento euna parvenza di lucidità. Ad una ...portato il pacchetto difensivo a concedere così tanto in così poco tempo ai giocatori di. ...In spazi aperti è più facile per tutti'. vedi letture. Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha parlato anche del fatto che in ...Empoli, Andreazzoli: 'Siamo migliorati molto, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra'. vedi letture. Alla vigilia della partita contro il Milan ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dell'Empol ...