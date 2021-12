Amici 21 | allieva in lacrime | “Adesso la maestra si stanca di me” Il motivo – VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo l’ultima esibizione andata in onda nel day time odierno, la giovaneCarola Puddu non è riuscita a trattenere le: ilIl daytime di21, questo pomeriggio, è tornato puntuale su Canale Cinque. Dopo la sfuriata fatta ieri da Rudy Zerbi alle allieve di canto Nicol e Rea, questa volta con L'articolo proviene da Inews.it.

Così l'insegnante Alessandra Celentano nel daytime diandato in onda lunedì 20 dicembre rivolgendosi a Cosmary Fasanelli . Quello di ieri è stato solo un nuovo confronto tra le due con la ...La nuovadi21 si è ritrovata nel team di Alessandra Celentano senza volerlo e senza che la maestra la scegliesse direttamente. La maestra di danza classica ha subito assegnato a ...Amici 21, Prof dura contro la ballerina: non è la prima volta che utilizza parole pesanti nei suoi confronti 'Prima della tecnica, prima di qualsiasi cosa per me ci devono essere consapevolezza ...Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda martedì 21 Dicembre su Canale 5, c'è un'altra gara di ballo per gli allievi ...