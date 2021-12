Ambrosini | “Rinnovo Dybala? Il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosini Rinnovo

1 Massimo, nel pre partita di Juventus - Genoa, ha detto la sua a DAZN sulla querelle relativa aldi Dybala: 'La Juve ha dei paletti come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare ...Commenta per primo Massimoparla a Dazn di Dybala e della sua importanza nel progetto Juve : 'La Juve ha dei paletti come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare o no Donnarumma. Il richiamo all'...SQUADRA LEGGERA – Ambrosini dopo la partita vinta dall’Inter contro la Salernitana, dagli studi di DAZN ha parlato così: «Inter di Inzaghi come quella di Mancini? Il Liverpool a pieno regime fa paura ...Due cene di Natale per celebrare i 25, 40 e 50 anni di carriera dei professionisti del territorio e accogliere 32 nuovi iscritti, riuniti in un Ordine che oggi conta 1734 membri ...