Amb Massari | Il multilateralismo dell' Onu necessario per grandi sfide

(Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Maurizio, ambasciatore, rappresentante permanente'Italia alle nazioni unite a New York, in occasionea XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel ...

le parole di Maurizio Massari, ambasciatore, rappresentante permanente dell'Italia alle nazioni unite a New York, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. "Il ruolo delle Nazioni Unite rimane fondamentale come principale foro del multilateralismo, necessario per fare fronte insieme alle grandi sfide che riguardano tutte le grandi potenze.