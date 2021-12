Amazon, Google e Nasa a rischio: ecco perché temere un attacco hacker “apocalittico” (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutte le principali aziende internet sarebbero nel panico dopo la scoperta di una breccia che potrebbe portare ad un attacco hacker apocalittico. Per quanto bravi possano essere i programmatori, ogni sistema ha dei punti deboli e ci sono persone al mondo, gli hacker, in grado di scoprirli e utilizzarli a proprio vantaggio. Per evitare che queste falle causino problemi al sistema o ai loro utilizzatori, le aziende leader del mercato fanno analizzare il codice che compone i loro prodotti a cadenza regolare da esperti. Proprio grazie a questi controlli è possibile scovare le debolezze e sistemarle prima che possano essere dannose per l’azienda e per gli utenti. Secondo quanto riferito dal ‘Seattle Times‘, in questo momento tutte le principali aziende della Silicon Valley sarebbero preoccupate dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutte le principali aziende internet sarebbero nel panico dopo la scoperta di una breccia che potrebbe portare ad un. Per quanto bravi possano essere i programmatori, ogni sistema ha dei punti deboli e ci sono persone al mondo, gli, in grado di scoprirli e utilizzarli a proprio vantaggio. Per evitare che queste falle causino problemi al sistema o ai loro utilizzatori, le aziende leader del mercato fanno analizzare il codice che compone i loro prodotti a cadenza regolare da esperti. Proprio grazie a questi controlli è possibile scovare le debolezze e sistemarle prima che possano essere dannose per l’azienda e per gli utenti. Secondo quanto riferito dal ‘Seattle Times‘, in questo momento tutte le principali aziende della Silicon Valley sarebbero preoccupate dalla ...

SteftheSub : RT @Dark_AsTheNight: Che sta succedendo in #Mali? Ne parlo con @SteftheSub nell'ultima puntata di #Matassa Fuori su Spotofy, Apple Podcast… - gioalbarosa : RT @RadioRadicale: Perché non adottiamo la stessa intransigenza riservata a campioni di qualità come #Amazon o #Google anche ai monopoli le… - Dark_AsTheNight : Che sta succedendo in #Mali? Ne parlo con @SteftheSub nell'ultima puntata di #Matassa Fuori su Spotofy, Apple Podc… - EdoPiso : @Travagliato @JediPerLItalia Personalmente mi preoccuperei molto di più degli italiani che evadono le tasse per qua… - telodogratis : Confronto tra Amazon Alexa e Google Home: tutte le differenze -