Amadeus lacrime a fiumi | Per me e Giovanna è stato straziante vederlo così

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il 5 marzo 2020 il coronavirus è una minaccia che si fa sempre più pericolosa e l'Italia si ferma. In un attimo si chiudono scuole, cinema, teatri, luoghi di lavoro, luoghi pubblici come bar, ristoranti, luoghi pubblici come giardini, ville cittadine. Il caos scompare dai nostri occhi e dalle nostre orecchie. C'è solo un silenzio assordante che dà solo tormento. I colori dell'arcobaleno con la scritta "Andrà tutto bene" iniziano ad apparire sui balconi. La musica si sente dalle finestre e sui terrazzi degli appartamenti, e nel frattempo nelle case si può leggere, guardare il computer e ascoltare le notizie di vari telegiornali. Gli adulti lavorano da casa, mentre è iniziata la didattica a distanza per tutti gli studenti. In questo famoso momento, la vita di milioni di persone è cambiata. Hanno pagato tutti e pagano ancora la pandemia, ma forse il prezzo più alto in questo periodo ...