(Di martedì 21 dicembre 2021) A fronte dell’emergenza Covid in corso, non si devono comunque mettere in secondo piano gli altri vaccini che prevengono l’insorgere di malattie batteriche. Lo affermano gli specialisti, lo sottolinea Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all’Università di Firenze. “C’è stato un calo importante delle coperture a inizio pandemia, nella primavera 2020, specie per alcuni vaccini nei più piccoli, come quelli contro morbillo, parotite, varicella e rosolia, a fronte della vaccinazione esavalente che ha invece pressoché mantenuto lo standard previsto. Maper gli adolescenti le somministrazioni del vaccino contro il papilloma virus sono andate a picco: parliamo di prevenzione contro forme di cancro invasivo e mortale. Quindi ci sono una-due coorti di adolescenti che in futuro rischiano questi tipi di tumori”, afferma Bonanni. Un problema che si conferma ...

Advertising

TV7Benevento : Allerta meningiti: non solo l’infanzia, anche adulti e anziani a rischio... - StraNotizie : Allerta meningiti: non solo l’infanzia, anche adulti e anziani a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meningiti

Adnkronos

Ma l', nei bambini al di sotto dei 5 anni, deve sempre essere massima. Non rispondeva alle ... Per fortuna, non si trattato difulminanti. Il decorso ha portato un buon esito alla ...... è possibile visionare la nota dialimentare relativa a un lotto di polpa di granceola, ... la Listeriosi si manifesta con dissenteria ma, nei casi più gravi, può causare encefaliti ,...A fronte dell’emergenza Covid in corso, non si devono comunque mettere in secondo piano gli altri vaccini che prevengono l’insorgere di malattie batteriche. Lo affermano gli specialisti, lo sottolinea ...La bimba, originaria di Verona, è morta all’ospedale di Vicenza. Il primario: «Purtroppo il vaccino non copre tutti i ceppi». La maestra dell’asilo: «C’è un angelo in più nel cielo» ...