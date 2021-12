Allerta meningiti | non solo l' infanzia | anche adulti e anziani a rischio

(Di martedì 21 dicembre 2021) A fronte dell'emergenza Covid in corso, non si devono comunque mettere in secondo piano gli altri vaccini che prevengono l'insorgere di malattie batteriche. Lo affermano gli specialisti, lo sottolinea ...

Parliamo dimenigococciche, ma anche di infezioni pneumococciche, che vanno prevenute, sia nel bambino sia nell'anziano, categorie in cui occorre alzare le coperture". La conseguenza del ...Ma l', nei bambini al di sotto dei 5 anni, deve sempre essere massima. Non rispondeva alle ... Per fortuna, non si trattato difulminanti. Il decorso ha portato un buon esito alla ...(Adnkronos) - A fronte dell’emergenza Covid in corso, non si devono comunque mettere in secondo piano gli altri vaccini che prevengono l’insorgere di malattie batteriche. Lo affermano gli specialisti, ...La bimba, originaria di Verona, è morta all’ospedale di Vicenza. Il primario: «Purtroppo il vaccino non copre tutti i ceppi». La maestra dell’asilo: «C’è un angelo in più nel cielo» ...