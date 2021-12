Allegri eguaglia Capello | ' A fine febbraio vorrei avere lo stesso distacco'

Advertising

Tornando alla stretta attualità e dunque al 2 - 0 contro i sardi ,spiega: "Alvaro con la squadra chiusa era nervoso e faceva più fatica a gestire la palla e non si muoveva. Ho preferito ...Con la vittoria contro il Cagliari e con oltre 40 panchine in meno,così Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi). Il Cagliari invece è ...Il tecnico bianconero raggiunge l'ex allenatore della Roma, tra le altre, per numero di vittorie da allenatore in A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Ecco le dichiarazioni di ..."Max Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in A (2008/09) ha vinto ...