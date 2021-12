Allegri costretto al cambio: la Juve perde il giocatore per infortunio (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella serata in cui Moise Kean è tornato al gol in serie A, lo stesso giocatore ha dovuto alzare bandiera bianca. Difatti, l’attaccante italiano ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra, intorno al 70?. Kean, Juventus, infortunioPronte sono state le cure per il classe 2000 che, poco dopo, è stato costretto al cambio. Al suo posto lo svedese Dejan Kulusevski, rientrato in gruppo a seguito dell’intervento chirurgico per la risoluzione di una sinusite acuta. POTREBBE INTERESSARTI: Brutte notizie per Gasperini: il giocatore costretto ad abbandonare il campo Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella serata in cui Moise Kean è tornato al gol in serie A, lo stessoha dovuto alzare bandiera bianca. Difatti, l’attaccante italiano ha rimediato unalla coscia sinistra, intorno al 70?. Kean,ntus,Pronte sono state le cure per il classe 2000 che, poco dopo, è statoal. Al suo posto lo svedese Dejan Kulusevski, rientrato in gruppo a seguito dell’intervento chirurgico per la risoluzione di una sinusite acuta. POTREBBE INTERESSARTI: Brutte notizie per Gasperini: ilad abbandonare il campo

