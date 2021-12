Allarme per collane e accessori anti-5G... emettono radiazioni. Ecco quali (Di martedì 21 dicembre 2021) collane e accessori , alcuni dei quali venduti illegalmente anche in Italia, che dovrebbero "proteggere" le persone dalle reti mobili 5G sono risultati radioattivi. L'autorità olandese per la sicurezza... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021), alcuni deivenduti illegalmente anche in Italia, che dovrebbero "proteggere" le persone dalle reti mobili 5G sono risultati radioattivi. L'autorità olandese per la sicurezza...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un l… - petergomezblog : L’allarme dell’inviato dell’Onu sulla Riforma Cartabia: “il rischio di prescrizione per i reati ambientali non è ac… - Agenzia_Ansa : L'allarme assoturismo: per le feste ancora vuote 6 camere su 10. L'incertezza frena la domanda, soprattutto dall'es… - durinsland : campanello d'allarme mio padre che per la prima volta in 22 anni di vita non mi regalerà un libro a natale perché '… - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 21 dicembre -