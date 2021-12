Alla Casa Bianca arriva Commander, il nuovo cane dei Biden (Di martedì 21 dicembre 2021) Joe Biden e la first lady Jill hanno annunciato l’arrivo Alla Casa Bianca di Commander, il loro nuovo cane. Si tratta di un pastore tedesco che è stato avvistato nelle scorse ore sul prato della residenza presidente americano. Il cucciolo è stato un regalo di compleanno del fratello e della cognata del Commander in Chief, James e Sara Biden, lo scorso 20 novembre. Il nuovo Commander è nato il primo settembre. Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk— President Biden (@POTUS) December 20, 2021 L’amore dei Biden per i pastori tedeschi è noto. Champ, il più amato dAlla first couple, è morto lo scorso giugno all’età di 13 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Joee la first lady Jill hanno annunciato l’arrivodi, il loro. Si tratta di un pastore tedesco che è stato avvistato nelle scorse ore sul prato della residenza presidente americano. Il cucciolo è stato un regalo di compleanno del fratello e della cognata delin Chief, James e Sara, lo scorso 20 novembre. Ilè nato il primo settembre. Meet the newest. pic.twitter.com/JHAbH53iRk— President(@POTUS) December 20, 2021 L’amore deiper i pastori tedeschi è noto. Champ, il più amato dfirst couple, è morto lo scorso giugno all’età di 13 ...

