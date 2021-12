Alex Zanardi: la notizia arriva proprio in questi giorni prima del Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà una festa di Natale diversa in casa Zanardi, dopo le ultime notizie sul grande campione, esempio di fortezza e determinazione, che infondono in tutti una grande gioia. É passato circa un anno e mezzo dal giorno in cui è avvenuto il terribile incidente in handbike. che per un poco ha fatto pensare che fosse fatale L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà una festa didiversa in casa, dopo le ultime notizie sul grande campione, esempio di fortezza e determinazione, che infondono in tutti una grande gioia. É passato circa un anno e mezzo dal giorno in cui è avvenuto il terribile incidente in handbike. che per un poco ha fatto pensare che fosse fatale L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

virginiaraggi : Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la su… - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - infoitsport : Alex Zanardi è tornato a casa. La moglie: «È con noi» - mantolalla : Alex Zanardi torna a casa. Speranza e voglia di vivere possono rimanere al primo posto se c’è l’amore e la vicinanz… -