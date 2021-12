Alex Zanardi: ecco arrivare la bellissima notizia per Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme la notizia che sta facendo il giro del mondo, per quanto riguarda Alex Zanardi in questo periodo speciale dell’anno. Come sappiamo tutti, lui è un campione nello sport ma anche nella vita, che non molla mai, stiamo parlando ovviamente di Alex Zanardi. Ha avuto, purtroppo un bruttissimo incidente con la sua handbike, circa un anno e mezzo fa, ma ecco finalmente arrivare una notizia positiva. LEGGI ANCHE —> Gf Vip: Federica Calemme, tutto su di lei e sul suo passato shock La situazione, dopo l’incidente era apparsa subito molto difficile e complicata e ci sono stati momenti difficili, ma finalmente la notizia che lascia tirare, anche se piccolo, un sospiro di sollievo. Alex ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme lache sta facendo il giro del mondo, per quanto riguardain questo periodo speciale dell’anno. Come sappiamo tutti, lui è un campione nello sport ma anche nella vita, che non molla mai, stiamo parlando ovviamente di. Ha avuto, purtroppo un bruttissimo incidente con la sua handbike, circa un anno e mezzo fa, mafinalmenteunapositiva. LEGGI ANCHE —> Gf Vip: Federica Calemme, tutto su di lei e sul suo passato shock La situazione, dopo l’incidente era apparsa subito molto difficile e complicata e ci sono stati momenti difficili, ma finalmente lache lascia tirare, anche se piccolo, un sospiro di sollievo....

