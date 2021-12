Alex Zanardi è tornato a casa: passerà il Natale in famiglia. Luca Pancalli: «Notizia meravigliosa» (Di martedì 21 dicembre 2021) Alex Zanardi è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante i Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. «È il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa», ha detto Luca Pancalli presidente del Cip dal palco. «È una Notizia meravigliosa perchè ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a casa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a casa», ha aggiunto Malagò. «È una Notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello ... Leggi su blog.libero (Di martedì 21 dicembre 2021), come ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante i Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. «È il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa», ha dettopresidente del Cip dal palco. «È unaperchè ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a, è stato un grande successo, consente a lui di fare», ha aggiunto Malagò. «È unasplendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello ...

