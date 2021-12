Alex Zanardi è tornato a casa: come sta il campione? (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ennesimo incidente ad Alex Zanardi ha fatto temere il peggio. Al momento, il campione italiano è ritornato a casa. Ma come sta? Alex Zanardi, condizioni (GettyImages)Il destino di Alex Zanardi è stato davvero crudele. Un pilota con un enorme talento e passione ma che è stato condizionato da tantissimi e brutali incidenti. Tantissimi punti di rottura che avrebbero annientato chiunque ma non Zanardi. In presenza di un bruttissimo incidente, Alex Zanardi ha avuto sempre la forza di rialzarsi e adattarsi. L’ultimo incidente datato 19 giugno 2020 continua a far discutere. La dinamica è stata diffusa in maniera non legittima e questo ha innescato tante ... Leggi su chenews (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ennesimo incidente adha fatto temere il peggio. Al momento, ilitaliano è ri. Masta?, condizioni (GettyImages)Il destino diè stato davvero crudele. Un pilota con un enorme talento e passione ma che è stato condizionato da tantissimi e brutali incidenti. Tantissimi punti di rottura che avrebbero annientato chiunque ma non. In presenza di un bruttissimo incidente,ha avuto sempre la forza di rialzarsi e adattarsi. L’ultimo incidente datato 19 giugno 2020 continua a far discutere. La dinamica è stata diffusa in maniera non legittima e questo ha innescato tante ...

Advertising

virginiaraggi : Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la su… - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - paola_briganti : Il regalo più bello ce lo ha fatto Alex Zanardi regalandoci l’ennesima lezione di speranza, ottimismo e resilienza.… - ilconteamar : RT @CPIbia: in un mondo di falsi miti, un uomo che ne ha passate tante ma è riuscito a superare ogni ostacolo! Alex Zanardi esempio vero di… -