Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram e spiega perché

Leggi su biccy

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ieri seraè tornato al GF Vip ed ha avuto anche un confronto (l’ennesimo) conSorge. Il ‘Man’ ha cercato di chiarire con la sua amica altruistica ed ha anche provato a metterla in guardia da Alessandro Basciano: “Ti ho voluto e ti vorrò sempre bene ricordatelo. Non ho mai smesso di volertene. Delia ha il suo pensiero su di te ed è legittimo, è una donna ferita e non rispecchia quello che penso io di te. Però non dire che ti ho presa in giro o che non ho avuto rispetto per te,non è così e lo sai benissimo. Sono sempre stato sincero e sapevi che sarei uscito per risolvere le cose che avevo fuori.tela di dire che faccio gli show,io in quella casa non ho mai recitato, soprattutto per quel che riguarda la nostra amicizia speciale. E stai attenta che ...