(Di martedì 21 dicembre 2021)nel corso della sua carriera televisiva ha cambiato la dentatura ed è passato dall’avere il diastema al sorriso rinominato da“american smile”. News Flash America Smile #GFVIP pic.twitter.com/UD7actpwKm — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021 L’attore ovviamente gliel’ha sottolineato a frecciatina durante un battibecco in puntata. Giorni fa, infatti,ha provocatoscrivendo su Twitter: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali“.si è rifatto i, leprima delle faccette Il sorriso ora è ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - zazoomblog : Alessandro Basciano denti rifatti le vecchie foto e l’ironia di Alex Belli - #Alessandro #Basciano #denti #rifatti - StraNotizie : Alessandro Basciano denti rifatti, le vecchie foto e l’ironia di Alex Belli - AriannaFregni1 : @isabellarovasio @GrandeFratello Nome di arte Gabelli 'Belli' Alessandro Basciano ?? - IncontriClub : GF Vip 2021, Alessandro Basciano replica ad Alex Belli: “Continui a fare teatrini” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall'inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie." Soleil Sorge punta?/ Intanto spinge ...Soleil Sorge punta?/ Intanto spinge Sophie tra le braccia Gianmaria Attraverso interviste, post e commenti, la mamma di Soleil non ha mai nascosto la propria intolleranza nei ...GF Vip, Alessandro Basciano risponde per le rime ad Alex Belli: "Pensa a tua moglie che è meglio" Alex Belli non ha per nulla apprezzato l'avvicinamento ...Il VIP già ha fatto breccia nei cuori delle ragazze e Alfonso vuole vederci chiaro sulla situazione che si è venuta a creare in Casa ...