“Alessandria il Novecento” | le esperienze artistiche in zona

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) “IL” è l’esposizione che racconta il contributo dagli artisti locali alla storia dell’arte del secolo scorso. Un percorso in cui si sono avvicendate nell’arco di pochi decenni nuove forme espressive e rivoluzionarie situazioni culturali. La mostra è in programma fino al 13 marzo a Palazzo del Monferrato. Opere inedite di Carlo Carrà in