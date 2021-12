Aldo Montano, rissa sfiorata al GF Vip: “Alfonso, allontanami ‘sto soggetto” (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’altra puntata movimentata al GF Vip 6 e non solo nella Casa, anche in studio. Epica l’uscita di scena di Sonia Bruganelli, che ha discusso con Alfonso Signorini e preferito lasciare la sua postazione per un’ora buona. Nel dettaglio, il conduttore ha chiesto all’opinionista di dire la sua, ma è stato interrotta poco dopo da Alex Belli. A quel punto il padrone di casa ha zittito entrambi e Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di protestare dopo che le ha tolto la parola: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”, ha detto Signorini. E qui, stando alle ricostruzioni, lady Bonolis avrebbe mandato a quel paese Signorini, per poi abbandonare lo studio del GF Vip 6 e lasciare vuota la sua sedia. Aldo Montano e Alex Belli, finisce quasi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’altra puntata movimentata al GF Vip 6 e non solo nella Casa, anche in studio. Epica l’uscita di scena di Sonia Bruganelli, che ha discusso conSignorini e preferito lasciare la sua postazione per un’ora buona. Nel dettaglio, il conduttore ha chiesto all’opinionista di dire la sua, ma è stato interrotta poco dopo da Alex Belli. A quel punto il padrone di casa ha zittito entrambi e Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di protestare dopo che le ha tolto la parola: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”, ha detto Signorini. E qui, stando alle ricostruzioni, lady Bonolis avrebbe mandato a quel paese Signorini, per poi abbandonare lo studio del GF Vip 6 e lasciare vuota la sua sedia.e Alex Belli, finisce quasi in ...

