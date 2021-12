Alberto Matano fidanzato, svelato il suo nome: “Ha molto potere” (Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Recentemente Alberto Matano ha fato coming out in diretta televisiva. Adesso si vocifera che il fidanzato sia un uomo di rilievo. Ecco di chi si tratta. Tra i conduttori televisivi più amati e seguiti dal pubblico di Rai 1 c’è senza dubbio Alberto Matano. Il giornalista ieri pomeriggio non è andato in onda con La Leggi su youmovies (Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Recentementeha fato coming out in diretta televisiva. Adesso si vocifera che ilsia un uomo di rilievo. Ecco di chi si tratta. Tra i conduttori televisivi più amati e seguiti dal pubblico di Rai 1 c’è senza dubbio. Il giornalista ieri pomeriggio non è andato in onda con La

Advertising

LambertucciR : Buongiorno. Oggi un buongiorno frettoloso! Giornata pienissima e alle 18,00 circa in diretta su Rai1 da Alberto Mat… - limpbiz98352376 : @vitaindiretta @albmatano ALBERTO MATANO. SONO MICA FINITI I SOLDI ?? PER GLI OSPITI QUASI QUASI TI DIAMO QUALCHE CA… - Unf_Tweet : - infoitcultura : La Vita in Diretta, Alberto Matano in quarantena - infoitcultura : Alberto Matano in quarantena, come sta? Fan in ansia -