ALBERTO ANGELA | SERENA ROSSI E SERENA AUTIERI AL MIO FIANCO PER CELEBRARE NAPOLI

È uno dei tanti regali della Rai per le feste di Natale. Stanotte a NAPOLI, in onda sabato 25 dicembre su Rai1, è l'ultimo di una serie di speciali premiati dal pubblico e dalla critica che vede ALBERTO ANGELA CELEBRARE le bellezze artistiche e culturali d'Italia. Mi sento un po' napoletano anch'io perché se è vero che solo un napoletano può conoscere NAPOLI fino in fondo, solo un "forestiero" può restarne così colpito dalle sue tante bellezze, le sua tante sfaccettature e anime. Sono contento che vada in onda il 25 dicembre perché la spiritualità del Natale, tra i vicoli di San Gregorio Armeno e via San Biagio dei librai, si può toccare con mano. Così ANGELA a DiPiù Tv. Non solo i presepi napoletani, ammirati nel mondo. Si andrà alla scoperta del Cristo velato, il Museo Archeologico, ...

