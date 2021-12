Al vaglio nuove misure anti-Covid per Natale e Capodanno (Di martedì 21 dicembre 2021) In attesa della Cabina di regia che il premier Draghi ha convocato per giovedì prossimo già si parla di mascherina da utilizzare anche all’aperto. E non solo Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) In attesa della Cabina di regia che il premier Draghi ha convocato per giovedì prossimo già si parla di mascherina da utilizzare anche all’aperto. E non solo

Advertising

infoitinterno : Le nuove misure al vaglio del governo, l'Europa sempre più blindata contro la variante Omicron e le altre notizie d… - radiopopmilano : ?? Le nuove misure al vaglio del governo ?? L'Europa si blinda contro la variante Omicron ?? Come funziona il nuovo va… - inblu2000it : A Buona la prima focus su #Covid: Ema dà via libera a #Novavax. E in Italia al vaglio nuove misure. Ascolta il podc… - tg2rai : #Covid, fissata per giovedì 23 la cabina di regia del governo contro l'epidemia. Al vaglio nuove possibili restrizi… - giulia0268 : Al vaglio nuove regole (e sanzioni) per bancomat e carte di credito -