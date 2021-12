“Al cinema di paese”, a Brescia la mostra che celebra le storiche sale cinematografiche di provincia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Al cinema di paese” è il titolo della mostra dedicata alle sale cinematografiche di Gardone Val Trompia (Brescia), in programma dal 23 dicembre fino al 2 febbraio presso la Sala Civica cittadina. L’esposizione con oltre 100 locandine, manifesti e fotobuste, ripercorrerà la storia dei cinema Beretta, San Filippo e Super, che tra gli Anni ’50 e gli Anni ’80 hanno animato la vita sociale e culturale gardonese e dei paesi confinanti. Come in molti altri paesi delle province italiane, il cinema non era solo arte o un luogo in cui andare a vedere un film. Il cinema era uno dei centri di aggregazione della comunità, in cui socializzare nel buio della sala, fumare la prima sigaretta, baciarsi, ma anche evadere dalla ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) “Aldi” è il titolo delladedicata alletografiche di Gardone Val Trompia (), in programma dal 23 dicembre fino al 2 febbraio presso la Sala Civica cittadina. L’esposizione con oltre 100 locandine, manifesti e fotobuste, ripercorrerà la storia deiBeretta, San Filippo e Super, che tra gli Anni ’50 e gli Anni ’80 hanno animato la vita sociale e culturale gardonese e dei paesi confinanti. Come in molti altri paesi delle province italiane, ilnon era solo arte o un luogo in cui andare a vedere un film. Ilera uno dei centri di aggregazione della comunità, in cui socializzare nel buio della sala, fumare la prima sigaretta, baciarsi, ma anche evadere dalla ...

