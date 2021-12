Afghanistan | il video della battaglia nascosta degli italiani al fronte contro i talebani

Advertising

repubblica : Afghanistan, ecco il video della battaglia nascosta degli italiani al fronte contro i talebani - _Nico_Piro_ : #16dicembre #Afghanistan la fame nelle aree rurali e remote. Lontano dalle grandi città ecco quello che sta accaden… - _Nico_Piro_ : #Afghanistan #17dicembre una delle vittime principali del collasso afghano è il giornalismo. Tra testate chiuse per… - Mosange : RT @_Nico_Piro_: #21dicembre #Afghanistan sono stato all'ospedale pediatrico di Kabul il reparto di malnutrizione infantile è tutto pieno,… - guarracinoleo : RT @_Nico_Piro_: #21dicembre #Afghanistan sono stato all'ospedale pediatrico di Kabul il reparto di malnutrizione infantile è tutto pieno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan video

Unin cui i militari italiani combattono in, a Bala Murghab , nell'ovest del Paese, area di competenza del contingente nazionale, contro i talebani: risale al 2009, è stato scovato e ......IN MOSTRA CON PENUMBRA A VENEZIA Penumbra presenterà una serie di nuove produzionidi Karimah Ashadu (1985, Regno Unito), Jonathas de Andrade (1982, Brasile), Aziz Hazara (1992,), ...Taliban fighters have torn down a section of the razor wire fence along the Durand line—the international border between Afghanistan and Pakistan. In another video clip put up by an Afghan journalist ...DifesaOnline pubblica delle immagini inedite di una battaglia nascosta combattuta nel 2009 dai soldati italiani in Afghanistan.