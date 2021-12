Afghanistan | Democratici chiedono a Biden di sbloccare gli aiuti economici

(Di martedì 21 dicembre 2021) Da quando gli Stati Uniti hanno definitivamente abbandonato l’area, la situazione inè precipitata. L’ascesa dei talebani ha portato con sé instabilità e problematiche non indifferenti. Molti dei progressi fatti negli ultimi venti anni, infatti, sono svaniti nel nulla e il Paese, sotto alcuni aspetti, è andato incontro ad una regressione. Ma ora, dopo il fenomeno delle esecuzioni “extra giudiziali”, un nuovo allarme giunge da Oriente. La popolazione rischia di ritrovarsi alle prese con una grave carestia, che deve essere arginata al più presto. Per questo motivo, stando a quanto riporta SDI Online, ihanno chiesto a Joedi scongelare le riserve monetarie della Banca Centrale afghana. Sostegno all’per prevenire un’imminente “fame di massa” Nelle scorse settimane, 46 ...

SPerdente : @GiorgiaMeloni Sto sollevando il sopracciglio. Perché questa è Giustizia. Altrimenti si chiamerebbe Afghanistan, no… -

Roma, 20 dic - "Dai giorni immediatamente successivi alla crisi politica in Afghanistan, subito ci siamo mobilitate, prima come democratiche, poi insieme tutto il partito e abbiamo iniziato una raccolta fondi a sostengo, difesa e protezione del ruolo delle donne in Afghanistan. Lo ha detto Enrico Letta. Una raccolta fondi che il Pd, la comunità dei democratici e delle democratiche, ha svolto in questi mesi. La conclusione della lunga stagione dell'impegno in Afghanistan e la formazione di nuove iniziative. La difesa dei valori liberal-democratici e dello Stato di diritto all'interno del nostro continente e fuori. Anche se non c'è più tutta l'attenzione che c'era ad agosto sull'Afghanistan, la situazione nel paese non è cambiata, anzi forse è addirittura peggiorata: 23 milioni di cittadini afghani sono a rischio."