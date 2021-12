Acqua su Marte: scoperta riserva sotteranea, cambia tutto (Di martedì 21 dicembre 2021) Un orbiter marziano (TGO) lanciato in orbita dall’Europa e la Russia nel 2016 ha individuato una riserva d’Acqua nel sistema di canyon di Marte chiamato Valles Marineris. La scoperta è sensazionale! E non tanto per il ritrovamento in sé (l’Acqua, infatti, è evaporata). Conta il poter sfruttare un metodo sicuro per capire dove e come potrebbe essere nascosta dell’Acqua sul pianeta rosso. Russia ed Europa hanno trovato un enorme bacino d’Acqua su Marte grazie all’orbiter TGO (ESA) – curiosauro.itL’Acqua su Marte, la scoperta di TGO Le Valles Marineris sono degli immensi canyon marziani. L’intera fascia di valli si estende per quattromila chilometri, almeno, ed è larga duecento chilometri. La profondità ... Leggi su curiosauro (Di martedì 21 dicembre 2021) Un orbiter marziano (TGO) lanciato in orbita dall’Europa e la Russia nel 2016 ha individuato unad’nel sistema di canyon dichiamato Valles Marineris. Laè sensazionale! E non tanto per il ritrovamento in sé (l’, infatti, è evaporata). Conta il poter sfruttare un metodo sicuro per capire dove e come potrebbe essere nascosta dell’sul pianeta rosso. Russia ed Europa hanno trovato un enorme bacino d’sugrazie all’orbiter TGO (ESA) – curiosauro.itL’su, ladi TGO Le Valles Marineris sono degli immensi canyon marziani. L’intera fascia di valli si estende per quattromila chilometri, almeno, ed è larga duecento chilometri. La profondità ...

