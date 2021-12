Accende un fumogeno durante il derby tra Aurora Treia e Chiesanuova, denunciato un tifoso (Di martedì 21 dicembre 2021) MACERATA - Accede un fumogeno allo stadio, individuato e denunciato. È accaduto domenica pomeriggio quando i carabinieri della Stazione di Treia, a conclusione del servizio di ordine pubblico svolto ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 dicembre 2021) MACERATA - Accede unallo stadio, individuato e. È accaduto domenica pomeriggio quando i carabinieri della Stazione di, a conclusione del servizio di ordine pubblico svolto ...

