A scuola è assurdo pensare di somministrare la stessa istruzione di prima

di Federica Morrone Mentre tutto nel mondo sta cambiando, in questo flusso inarrestabile, deve necessariamente cambiare anche la scuola. assurdo pensare di somministrare la stessa istruzione di prima, programmi obsoleti, metodi che non valorizzano sensibilità e talenti, la mortificazione della fantasia, l'appiattimento del senso critico in favore del soffocante pensiero unico. Non dimentichiamo che stiamo interagendo con bambini e ragazzi che sono restati chiusi in casa mesi senza incontrarsi, toccarsi, scendere in un parco a giocare; senza correre, praticare uno sport, guardarsi negli occhi, abbracciarsi. E che rischiano in ogni momento che questo accada di nuovo. Vedono i genitori piangere, perdere il lavoro, le certezze, le speranze, la salute.

