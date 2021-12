A Palermo false vaccinazioni nell'hub della Fiera del Mediterraneo (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - C'è anche il leader locale dei no-vax tra i tre fermati dalla Digos di Palermo per false vaccinazioni nell'hub della Fiera del Mediterraneo. Filippo Accetta è uno dei destinatari del fermo di indiziato di delitto, insieme a una infermiera e a un commerciante. I reati contestati sono di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Gli indagati, avrebbero chiuso un "accordo corruttivo", in base al quale l'infermiera, in cambio di denaro (fino a 400 euro per ogni finta iniezione), avrebbe simulato la vaccinazione agli altri due indagati, oltre che a due parenti di uno di questi. Allo stato risulta escluso il coinvolgimento dei medici operanti nell'hub e dei funzionari responsabili. Intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - C'è anche il leader locale dei no-vax tra i tre fermati dalla Digos diper'hubdel. Filippo Accetta è uno dei destinatari del fermo di indiziato di delitto, insieme a una infermiera e a un commerciante. I reati contestati sono di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Gli indagati, avrebbero chiuso un "accordo corruttivo", in base al quale l'infermiera, in cambio di denaro (fino a 400 euro per ogni finta iniezione), avrebbe simulato la vaccinazione agli altri due indagati, oltre che a due parenti di uno di questi. Allo stato risulta escluso il coinvolgimento dei medici operanti'hub e dei funzionari responsabili. Intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché ...

