A Palermo condannati per mafia e detenuti percepivano il reddito di cittadinanza 

AGI - Nuova truffa sul reddito di cittadinanza: 39 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri e del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo alla procura di Termini Imerese. Tra loro condannati per mafia e detenuti. Il danno erariale complessivo è quantificato in oltre 300mila euro e sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme. Le persone coinvolte (25 donne e 14 uomini, residenti a Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria), per eludere i controlli da parte dell'Inps, avevano reso dichiarazioni false al momento dell'istanza o nascondevano informazioni che avrebbero influito sull'importo percepito. Gli indagati non avrebbero effettuato le dovute comunicazioni all'Inps sul proprio ...

