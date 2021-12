“A Natale compriamo vino italiano”: su Etilika oltre 2mila etichette d’eccellenza, parola di Soldini (Di martedì 21 dicembre 2021) +7,5%: a tanto ammonta la crescita di consumo di vino in Italia nel 2020, anno della pandemia, a fronte di un calo generalizzato dei consumi mondiali del 3%. È quanto emerge dagli ultimi dati disponibili dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del vino, per cui l’Italia si mostra in netta controtendenza, non solo per il segno più che registra, ma anche per il più alto livello raggiunto in quanto a consumi di vino negli ultimi 10 anni. Con ben 24,5 milioni di ettolitri, il Belpaese si piazza così al secondo posto in Europa per consumi, dopo la Francia, stabile a 24,7 milioni di ettolitri, e terza al mondo, dove il primato appartiene da tempo – un po’ a sorpresa – agli Stati Uniti, con 33 milioni di ettolitri. Il vino piace, sempre, e sempre di più. Per tutte le occasioni, per celebrare la tradizione ma anche ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) +7,5%: a tanto ammonta la crescita di consumo diin Italia nel 2020, anno della pandemia, a fronte di un calo generalizzato dei consumi mondiali del 3%. È quanto emerge dagli ultimi dati disponibili dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del, per cui l’Italia si mostra in netta controtendenza, non solo per il segno più che registra, ma anche per il più alto livello raggiunto in quanto a consumi dinegli ultimi 10 anni. Con ben 24,5 milioni di ettolitri, il Belpaese si piazza così al secondo posto in Europa per consumi, dopo la Francia, stabile a 24,7 milioni di ettolitri, e terza al mondo, dove il primato appartiene da tempo – un po’ a sorpresa – agli Stati Uniti, con 33 milioni di ettolitri. Ilpiace, sempre, e sempre di più. Per tutte le occasioni, per celebrare la tradizione ma anche ...

