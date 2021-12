A Luigi Busà il Collare d’Oro: “Un premio unico, lo regalo a mio padre che ha realizzato il mio sogno” (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Anche Luigi Busà ieri, tra i premiati con il Collare d’Oro all’Auditorium Parco della Musica. Il campione olimpico di kumite a Tokyo prosegue il sogno di un 2021 incredibile e non solo per lui. Il karate è entrato nella storia (insieme anche a Viviana Bottaro, bronzo a cinque cerchi nel kata), per la prima edizione senior dei Giochi Olimpici. Mentre tutto il movimento azzurro, con quello mondiale, spera di tornare presto a gareggiare sul tatami olimpico, si celebrano i successi di uno straordinario 2021 per lo sport azzurro: “Più di questa onorificenza non si può”. E’ il massimo riconoscimento che si da ad un atleta, infatti. A dirlo attraverso i social è proprio un orgoglioso Busà, che posa nelle foto con la divisa dei Carabinieri, squadra militare a cui appartiene. E scrive ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Ancheieri, tra i premiati con ilall’Auditorium Parco della Musica. Il campione olimpico di kumite a Tokyo prosegue ildi un 2021 incredibile e non solo per lui. Il karate è entrato nella storia (insieme anche a Viviana Bottaro, bronzo a cinque cerchi nel kata), per la prima edizione senior dei Giochi Olimpici. Mentre tutto il movimento azzurro, con quello mondiale, spera di tornare presto a gareggiare sul tatami olimpico, si celebrano i successi di uno straordinario 2021 per lo sport azzurro: “Più di questa onorificenza non si può”. E’ il massimo riconoscimento che si da ad un atleta, infatti. A dirlo attraverso i social è proprio un orgoglioso, che posa nelle foto con la divisa dei Carabinieri, squadra militare a cui appartiene. E scrive ...

