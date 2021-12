A Draghi si perdona sempre tutto. Se c’era Conte l’avevano crocifisso. Dalla pandemia ai ritardi record sulla Manovra. Il leader M5S: “Al posto di Mario sarei stato massacrato” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalla gestione della pandemia ai ritardi accumulati sulla Manovra, Giuseppe Conte si arrende. Se al posto di Mario Draghi ci fosse stato lui sarebbe stato crocifisso: “Non c’è dubbio, sono stato crocifisso tante volte, sarebbe stata l’ennesima crocifissione. Il clima mediatico e gli attacchi subiti durante il Conte 2 – dice – sono stati molto diversi” rispetto al dibattito attuale. Il premier sta seguendo i lavori sulla Manovra. “Al Senato arriverà una riformulazione sugli emendamenti che ci stanno a cuore”, dice. A partire Dalla riformulazione parlamentare sul Superbonus che dovrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021)gestione dellaaiaccumulati, Giuseppesi arrende. Se aldici fosselui sarebbe: “Non c’è dubbio, sonotante volte, sarebbe stata l’ennesima crocifissione. Il clima mediatico e gli attacchi subiti durante il2 – dice – sono stati molto diversi” rispetto al dibattito attuale. Il premier sta seguendo i lavori. “Al Senato arriverà una riformulazione sugli emendamenti che ci stanno a cuore”, dice. A partireriformulazione parlamentare sul Superbonus che dovrebbe ...

