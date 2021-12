A Bollate in fila per ore al freddo fuori dalla farmacia per fare il tampone

(Di martedì 21 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Uno dei tanti paradossi di questa lunga pandemia si è vissuto domenica scorsa a. Nella zona dellacomunale numero 4, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Martiri di Marzabotto, dal primo pomeriggio pian piano si è formata tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollate fila

Il Notiziario

E così si è passati alle carte. Il deposito, stando a quanto appreso da fonti de ilGiornale. Una figura che possa attrarre anche coloro che non hanno deciso di fuoriuscire dallegrilline,...Rivelazioni puntualmente demolite dalla comunità scientifica internazionale ecome false, ... un video di YouTube mostra che non c'è nessuna(a proposito: il video è scomparso). Immediati ...Aumenta il numero delle persone che tentano questa strada sperando in un miglioramento delle loro condizioni economiche ...