400 euro e il vaccino finisce in una garza. Così l’infermiera di Palermo risolveva il problema (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scovata truffa a Palermo. Vaccinavano con siringhe vuote in cambio di lauti compensi. Dal 6 dicembre per poter continuare ad accedere a cinema, palestre, teatri nonché sale interne di bar e ristoranti è necessario essere muniti di Super Green Pass, un Pass rafforzato che viene rilasciato solo a chi è guarito dal Covid oppure a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scovata truffa a. Vaccinavano con siringhe vuote in cambio di lauti compensi. Dal 6 dicembre per poter continuare ad accedere a cinema, palestre, teatri nonché sale interne di bar e ristoranti è necessario essere muniti di Super Green Pass, un Pass rafforzato che viene rilasciato solo a chi è guarito dal Covid oppure a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

HuffPostItalia : Scoperto giro di false vaccinazioni a Palermo. Arrestati leader no vax e infermiera - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “400… - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader No Vax Accetta e un'infermiera: 400 euro per u… - Punkaldi16 : RT @Italiantifa: A Palermo e’ stata arrestata una infermiera che fingeva di fare il vaccino scaricandolo su una garza e un leader novax che… - FalloppioArthur : RT @Italiantifa: A Palermo e’ stata arrestata una infermiera che fingeva di fare il vaccino scaricandolo su una garza e un leader novax che… -