20 Dicembre 2021 – Londra annulla capodanno a Trafalgar Square | a rischio anche festeggiamenti Times Square Etiopia | ribelli del Tigray annunciano la fine delle ostilità Qatar Airways intenta causa ad Airbus

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’evento celebrativo di, a, è statoto adell’aumento dei casi della variante Omicron nella capitale. Il Covid minacciala festa didove il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha fatto sapere che prenderà una decisione in merito entro Natale. Il governo regionale della Catalogna ha invece deciso di applicare “nuove misure” per contenere la nuova ondata di Covid: tra queste, la chiusura dei locali notturni, la riduzionecapienze consentite negli spazi pubblici chiusi, il coprifuoco tra l’1 e le 6 del mattino, e il limite a 10 persone per i raduni di ogni tipo. I ...

I dati della Regione Sono 235 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , martedì 21, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 3 , due in provincia di Teramo e il terzo in provincia di Chieti. Da inizio pandemia le ...Parole del vocabolario 2020 -che pensavamo di aver (quasi) dimenticato e invece ora, con l'... via dal 16ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news"Tutte le società sono in regola per gli stipendi del trimestre ottobre/novembre/dicembre. Se Infantino ritiene che ci sia una modalità oggettiva sulle plusvalenze le comunichi a noi. Io ritengo che ...Il monopolista russo non ha prenotato capacità aggiuntiva di esportazione attraverso il gasdotto Yamal. Come riporta la Tass, a dicembre Gazprom ha scelto di prenotare giornalmente le capacità di ...