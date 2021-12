Zuppa di Porro 20 dicembre 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Zuppa di Porro. E’ sempre colpa nostra: adesso lasciapassare che dura di meno. Ci trattatano come dei minus habens e va bene così. Complici i giornali. Ursula dice che l’Italia cresce alla Grande. l’inchiesta, pfiuuuu, della Stampa sul Pnrr che funziona. L’incheista della postale sullo sberleffo al ministri Giovanini. Quirinale ideona della Meloni sondiamo la Moratti. Nobel a Obama, lo sputtanamento del Nyt che cita solo Micalessin #rassegnastampa20dic L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 dicembre 2021)di. E’ sempre colpa nostra: adesso lasciapassare che dura di meno. Ci trattatano come dei minus habens e va bene così. Complici i giornali. Ursula dice che l’Italia cresce alla Grande. l’inchiesta, pfiuuuu, della Stampa sul Pnrr che funziona. L’incheista della postale sullo sberleffo al ministri Giovanini. Quirinale ideona della Meloni sondiamo la Moratti. Nobel a Obama, lo sputtanamento del Nyt che cita solo Micalessin #rassegnastampa20dic L'articolo proviene da Nicola

