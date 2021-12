Zona gialla per il Lazio: dal 23 dicembre mascherina obbligatoria all’aperto. Sarà l’ennesimo Capodanno sottotono (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Rispetto a un anno fa la pressione sulla rete ospedaliera è molto, molto inferiore. Detto questo, siamo ancora in una situazione di Zona bianca, ma con una evoluzione che probabilmente ci porterà ad un cambio colore verso il Capodanno”. Intervenendo di microfoni di Rai Radio 1, pur rassicurando rispetto allo scorso anno, tuttavia l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato (nella foto), ha praticamente annunciato che “verso la fine dell’anno Natale Sarà in bianco”. D’Amato: “Una misura importante e assolutamente utile, la strada maestra è rappresentata dalla copertura vaccinale” Dunque, dal 23 dicembre in tutto il Lazio scatterà l’obbligo di mascherina all’aperto, “Questa è una misura importante e assolutamente utile – ha spiegato D’Amato – Non bisogna dare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Rispetto a un anno fa la pressione sulla rete ospedaliera è molto, molto inferiore. Detto questo, siamo ancora in una situazione dibianca, ma con una evoluzione che probabilmente ci porterà ad un cambio colore verso il”. Intervenendo di microfoni di Rai Radio 1, pur rassicurando rispetto allo scorso anno, tuttavia l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato (nella foto), ha praticamente annunciato che “verso la fine dell’anno Natalein bianco”. D’Amato: “Una misura importante e assolutamente utile, la strada maestra è rappresentata dalla copertura vaccinale” Dunque, dal 23in tutto ilscatterà l’obbligo di mascherina, “Questa è una misura importante e assolutamente utile – ha spiegato D’Amato – Non bisogna dare ...

