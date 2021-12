Zona arancione per frenare la variante Omicron | «Stretta dopo Natale»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Contagi e ricoveri continuano a salire, e allora latorna ad incombere sulla Penisola. Non a caso per giovedì, il 23 dicembre, il premier Mario Draghi ha già convocato la...

RaiNews : #Omicron, 'Zona arancione? Ci stiamo avvicinando' dice Guido Rasi, consulente scientifico del commissario Figliuolo - SkyTG24 : #Covid19, Rasi: 'Zona arancione? Ci stiamo avvicinando. Potenziare sequenziamento del virus' - MediasetTgcom24 : Covid, Rasi: 'Sale pressione su ospedali, ci avviciniamo a zona arancione' #omicron - ManuelTucci2 : E si mia nonna avesse le ruote sarebbe un carretto Rasi: 'Ci stiamo avvicinando alla zona arancione' - Marchess86 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 24.259 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 97 e l'Italia si avvi… -

Si va verso una riduzione della validità del green pass. Fanno discutere le ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'obbligo di mascherine all'aperto. Speranza: 'Nessuna ...Per quanto riguarda il rischio del ritorno inpaventato ieri da Guido Rasi , D'Amato ricorda che attualmente i numeri del Lazio sono da bianco: "Ma il tema non è oggi la colorazione ...L’Italia si sta avvicinando alla zona arancione: ne è convinto Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo, che fa notare come continui “ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri. E’ fondam ...Contagi e ricoveri continuano a salire, e allora la zona arancione torna ad incombere sulla Penisola. Non a caso per giovedì, il 23 dicembre, il premier Mario Draghi ha già convocato ...