Zingaretti: contrario a tampone per hi ha Green Pass (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il vaccino e concordo con la scelta che credo stia prendendo il Governo di ridurre il il Green Pass alla durata della copertura vaccinale, vedremo quanto, 6-7 mesi”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento di inaugurazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari a Rebibbia, in merito all’ipotesi di dover effettuare il tampone per accedere a eventi e ristoranti anche se si possiede il Green Pass. “Dobbiamo prepararci a correre per fare le terze dosi, saranno queste a mettere davvero in sicurezza la popolazione- ha aggiunto- Vedremo le decisioni che prenderà il governo ma non credo che la soluzione sia il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il vaccino e concordo con la scelta che credo stia prendendo il Governo di ridurre il ilalla durata della copertura vaccinale, vedremo quanto, 6-7 mesi”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine dell’evento di inaugurazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari a Rebibbia, in merito all’ipotesi di dover effettuare ilper accedere a eventi e ristoranti anche se si possiede il. “Dobbiamo prepararci a correre per fare le terze dosi, saranno queste a mettere davvero in sicurezza la popolazione- ha aggiunto- Vedremo le decisioni che prenderà il governo ma non credo che la soluzione sia il ...

