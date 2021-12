Zingaretti | a Rebibbia parte telemedicina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – “Nel carcere diinizia lache vuol dire allargare i diritti veramente a tutti, anche alla popolazione carceraria. Evita un peso organizzativo comunque complicato perché quando esce un detenuto ha bisogno di tutta una serie di controlli”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine dell’inaugurazione del progetto ‘liberiamo la salute:negli istituti penitenziari’ a. “È un modo per dimostrare che l’innovazione si rivolge a tutti i cittadini che sono ugualmente difesi dal diritto costituzionale- ha aggiunto- È forse la sperimentazione più importante in un carcere italiano che noi allargheremo a tutti i presidi carcerari del Lazio. Laè la sanità del futuro ed è importante che si parta in maniera ...