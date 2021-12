Zazzaroni | il Napoli ha vinto con difesa a oltranza | finale alla bella marinara | e contropiede

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilhaa Milano. Ivan, direttore del Corriere dello Sport, fa notare con quali uomini Spalletti ha chiuso la partita: unal quale il Var (fuorigioco attivo di Giroud, ci risiamo) aveva appena restituito la vittoria a San Siro stava chiudendo con Malcuit a destra, Rrahmani (il migliore in campo) e Juan Jesus in mezzo e Ghoulam in appoggio a Di Lorenzo. Gli amabili resti. Ilmeno probabile dell’anno, un’invenzione del destino cinico e baro che ha saputo interpretare l’unica partita possibile:, con il, e. Non abbiamo visto il Milan-presente in cartellone da agosto, ma ...